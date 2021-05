Białystok. Mieszkańcy oskarżają radnego KO o podnoszenie gruntu na terenie chronionym. Radny twierdzi, że nie robi nic złego

- Pracowałem w ogrodzie, kiedy zobaczyłem, że na działkę obok mojej przyjechała wywrotka z ziemią. Obok stał radny Andrzej Perkowski - mówi Zbigniew Lawrenc, mieszkaniec domu przy ulicy Produkcyjnej. - Spytałem go, czemu wywozi tu ziemię z gruzem. Odpowiedział, że będzie budował tu domki podobne do naszych.

- Jedynie część działki 650/28 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie wolnostojącej lub bliźniaczej. Reszta powinna stanowić zagospodarowanie związane z zabudową mieszkalną, np. ogrody przydomowe. Linia zabudowy w tym rejonie została ustalona w odległości od 45 m do 80 m od rzeki Białej.- mówi Agnieszka Błachowska z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. - Na części działki 650/28, w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych pradoliny rzeki Supraśl, zakazuje się wykorzystywania odpadów w tym gruzu budowlanego do podnoszenia rzędnej terenu - dodaje.

Mieszkańcy obawiają się, że poprzez nawożenie ziemi radny podniesie grunt i zaburzy drożność rzeki. Na zdjęciach sprzed roku pokazują, że Biała ma tendencję do wylewania aż pod ich ogrodzenia. Twierdzą, że radny wywożąc gruz, przekroczył linię zabudowy. Udowadniają to, pokazując mapę miejscowego planu zagospodarowania terenu opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 23 z dnia 16 lutego 2010 r. Wynika z niej, że linia zabudowy prowadzi bardzo blisko nieruchomości należących do mieszkańców. Uważają, że radny nie zmieścił się w wyznaczonym terenie.

- Część mojej działki jest przeznaczona pod zabudowę i zamierzam tam wybudować domy - mówi Andrzej Perkowski, radny KO. - Faktycznie biegnie przez nią linia zabudowy, ale ja nie zamierzam jej przekraczać. Bliżej rzeki Białej umieszczę ogródki. - Za moją zgodą firma dowozi mi ziemię, abym mógł wyrównać teren i postawić tam ogrodzenie. Jeśli znalazł się tam gruz, to każe go usunąć - dodaje radny.

Rok temu pisaliśmy o sprawie innej działki radnego znajdującej się 350 metrów dalej. Mieszkańcy z ul. Saturna oskarżali Perkowskiego o to, że podnosi teren i składuje materiały budowlane. Okazało się wtedy, że radny dogadał się z firmą, która przebudowywała ulicę Saturna. Pozwolił im trzymać na swojej działce materiały budowlane i ciężki sprzęt, bo jak twierdził, firma nie miała gdzie tego robić. Na zarzut podnoszenia terenu Andrzej Perkowski odpowiadał - Zrobił to jeszcze mój ojciec, wykorzystując ziemię wykopaną podczas budowy Auchan przy ul. Produkcyjnej. Nie było wtedy jeszcze planu miejscowego, więc ojciec myślał, że będzie tu można się budować. Plan wprowadził tu jednak teren ochronny.

Więcej o tej sprawieMieszkańcy z ul. Saturna atakują radnego KO. Bo pozwolił, by na swojej działce bazę miała firma, która buduje... ul. Saturna

Okoliczni mieszkańcy podejrzewają, że to stamtąd może pochodzić ziemia, która jest nawożona na działkę sąsiadująca z ich domami. Trzy tygodnie temu ośmiu z nich podpisało się pod listem z apelem o reakcję na działania radnego Perkowskiego. Pismo wysłali do Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Nie uzyskali jeszcze odpowiedzi. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że sprawę bada Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Do sprawy wrócimy, gdy będą znane wnioski urzędników.