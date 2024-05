Nowe studio planowania i zamówień IKEA w Galerii Alfa. Jest to 12 studio IKEA w Polsce. Zobacz zdjęcia z otwarcia Jakub Wróblewski

W środę 22 maja odbyło się oficjalne otwarcie studia planowania i zamówień IKEA. Jest to 12 takie studio w Polsce. Zlokalizowane jest w białostockiej Alfa Centrum. Studio to miejsce spotkań, w którym można zaprojektować swoją nową kuchnię, szafę lub garderobę. Klient wspólnie z pracownikami projektuje i planuje, a następnie produkt zamawiany jest bezpośrednio do domu lub do najbliższego punktu odbioru.