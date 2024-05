Białostockie Zakłady Graficzne mają nowoczesną maszynę drukującą. Drukuje 14 tys. arkuszy na godzinę

Nowa maszyna Białostockich Zakładów Graficznych to Heidelberg SX 102 czterokolorowa z systemem do odwracania.

Maszyna umożliwia w jednym przejściu arkusza zadrukowanie obydwu stron. Jest w stanie wydrukować po jeden stronie cztery kolory bez używania systemu do odwracania. Maszyna jest wyposażona w najnowszej generacji system do sterowania Press Center. Oszczędza nie tylko czas, ale i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu - przekazuje Krzysztof Pindral prezes zarządu Heidelberg Polska.

Prezes przedsiębiorstwa Kompap w skład którego wchodzą Białostockie Zakłady Graficzne Waldemar Lipka podkreśla, że nowa maszyna jest bardzo potrzebna firmie.

Maszyna jest dwukolorowa, ma cztery stacje, ale drukuje dwa plus dwa. Jest bardzo ekonomiczna, jeśli chodzi o wydajność przy druku dwukolorowym, którego teraz mamy coraz więcej. Do tej pory wiele zleceń realizowaliśmy na ośmiokolorowej maszynie. To jest znacznie droższe. Marnujemy energię i czas. Moim zdaniem mocno to poprawi sytuację negocjacyjną Białostockich Zakładów Graficznych - przekazuje Waldemar Lipka.