"Nowa Solidarność". Prezydent Tadeusz Truskolaski zakłada nowy Ogólnopolski Niezależny Związek Zawodowy. Jak zamierza rządzić miastem?

- Chyba nikt nie może powiedzieć, że na tym, co robię Białystok w jakikolwiek sposób stracił. Uważam, że jest wręcz przeciwnie, bo nasz głos jest lepiej słyszalny w Polsce. Aktywność prezydenta na poziomie ogólnokrajowym, to także promocja dla miasta - twierdzi Tadeusz Truskolaski.

- Nasza inicjatywa ma charakter oddolny, bo skupia tych, którzy są najbliżej ludzi - samorządowców. To my najlepiej wiemy, jakie są oczekiwania Polaków. Doskonale to było widać kilka dni temu w Rzeszowie, gdzie właśnie kandydat niepartyjny, samorządowy - Konrad Fijołek, wygrał wybory na prezydenta miasta już w I turze. Jestem pewien, że jeśli myślimy o przyszłości, odsunięciu PiS od władzy, takie inicjatywy są konieczne. Czuję, że tego oczekują też Polacy - mówi Tadeusz Trusko

Co do nowej Nowej Solidarności, to prezydent przypomina, że wypisał się ze starej, bo według niego się „popsuła”.

Robert Tyszkiewicz, lider podlaskiej PO, odnosząc się do apelu prezydenta do baronów PO, powiedział, że jest zbyteczny.

- Ostatnie głosowanie w Rzeszowie pokazało, że gdyby nie koalicje partii politycznych, to trudno byłoby wygrać samorządowcom w wyborach. Jest potrzebna synergia i współpraca. Ta współpraca ma miejsce i dlatego żadne apele nie są potrzebne – podkreśla podlaski poseł. - Platforma pokazuje, że potrafi zawierać skuteczne koalicje i wygrywać wybory samorządowe w porozumieniu wielu środowisk. Białystok, od początku pierwszego zwycięstwa Tadeusza Truskolaskiego z listy Platformy Obywatelskiej, jest dowodem, że potrafimy co cztery lata skutecznie odbudowywać koalicję, które w ostatnich wyborach zdobyła większość w radzie miasta. Nie byłoby to możliwe bez Platformy Obywatelskiej.

Co do pomysłu założenia Nowej Solidarności, to Robert Tyszkiewicz podkreśla, że Solidarność była i jest jedna. Bardzo mocno zapisana w historii.

- Dlatego byłbym bardzo ostrożny w używaniu nazw odwołujących się do pamięci wielkiego ruchu społecznego, który obalił komunizm - mówi podlaski poseł. - Inicjatywy związkowe, a brałem udział w odbudowywaniu Solidarności po stanie wojennym, biorą się od dołu. Tworzą je ludzie w zakładach pracy, przedsiębiorstwach. Myślę, że to jest najwłaściwsza droga, by taki związek powstał. Jeśli ludzie będą mieli potrzebę, to po prostu go założą. Tworzenie struktur związkowych od góry nie jest dobrym pomysłem. Ale przekonamy się jak inicjatywa prezydentów zostanie potraktowana przez tych, do których została zaadresowana. Tym bardziej, że mamy bogactwo zrzeszeń zarówno związkowych, jak i stowarzyszeń przedsiębiorców.