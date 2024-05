Mieszkańcy poznawali tajemnice pszczół. Atrakcji nie zabrakło. Było ciekawie, edukacyjnie i miło oraz z Dniem Matki w tle

Jesteśmy przyjaźni pszczołom i próbujemy przekazać naszym najmłodszym uczestnikom odrobinę wiedzy na temat pszczółek na temat otaczającej nas przyrody - podsumowała Katarzyna Klimaszewska z Czereśniowej Pasieki, która prowadziła warsztaty. - Staramy się zachęcić wszystkich do tego, by żyli w zgodzie z przyrodą, by pomagali pszczółkom, bo one powodują, że mamy owocki, warzywka że mamy co jeść. Dbajmy razem o przyrodę, bawmy się razem przyrodą - i właśnie to staramy się dzisiaj robić. Oprócz wiedzy bawimy się, robimy świeczki, malujemy domki dla pszczółek, które uczestnicy zabierają ze sobą do domu, żeby móc później wystawić je na przykład na balkonach i dać domek owadom, bawimy się razem w animacje również o tematyce pszczółek. No i oczywiście oglądamy prawdziwy ul, pszczoły z królową na czele i degustujemy miód. Nauka przez zabawę to najlepszy kierunek. W ciągu kilku minut dzieci są w stanie zapamiętać najwięcej informacji, właśnie w taki zabawny, wesoły sposób. Myślę, że to też fajny sposób na spędzenie niedzielnego przedpołudnia i Dnia Mamy.