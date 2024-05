Miasto Białystok nie widzi przeszkód, by mieszkańcy nie budowali studni głębinowych. Na wypadek stanu zagrożenia. Sanitarnego lub wojennego wal

Studnia awaryjna zlokalizowana przy ul. Słonimskiej W.Wojtkielewicz/Archiwum

W mieście jest prawie 50 studni awaryjnych. Ale woda z nich nie nadaje się do spożycia. Radny proponuje, by na osiedlach powstały studnie głębinowe, które zapewnia wodę mieszkańcom na wypadek zagrożenie epidemiologicznego czy konfliktu zbrojnego, jeśli zostaną przerwane dostawy z miejskiej sieci wodociągowej. Władze miasta nie widzą przeszkód, by takie urządzenia budowały wspólnoty, spółdzielnie, czy właściciele gruntów.