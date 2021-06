Marszałek Kosicki podpisał umowy o dotacje na ochronę i promocję zdrowia. Łączna wartość dofinansowania to 230 tys. zł

Dotację w wysokości 25 tys. zł otrzymała też m. in. Fundacja "Cukrzyca A Zdrowie". Łączna wartość zadania to ponad 53 tys. zł.

- To publikacja skierowana przede wszystkim do mieszkańców mniejszych miejscowości, wsi, czyli tam, gdzie najtrudniej jest o wiedzę. Świadomość choroby, znajomość sposobów zapobiegania jej, to jedne z najważniejszych czynników, by z cukrzycą w miarę możliwości zdrowo i dobrze żyć - wytłumaczyła Danuta Roszkowska, prezes fundacji.