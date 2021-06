Zarząd województwa podlaskiego o półmetku swojej kadencji: Podążamy szybką ścieżką wzrostu

- Województwo traktujemy jako dobro wspólne, po partnersku odnosimy się do organizacji pozarządowych i samorządów pozostałych dwóch szczebli. Aż żałuję, że już nie jestem wójtem - przyznał wicemarszałek Stanisław Derehajło, w przeszłości wieloletni wójt Bociek. - Teraz otworzyły się ogromne możliwości, których kiedyś nie było. Jeśli gmina nie ma na wkład własny do inwestycji, zwraca się do marszałka, do zarządu i dostaje pomoc.