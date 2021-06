Team Podlaskie zaprezentowany. 22 sportowców z woj. podlaskiego wyróżnionych. Dostali pół miliona zł na rozwój

- Team Podlaskie to pierwsza tego typu inicjatywa jeśli chodzi o samorządy szczebla wojewódzkiego w Polsce. Można powiedzieć, że chyba też jedyna jeśli chodzi o samorządy niższego szczebla. Pomysłem zarządu woj. podlaskiego było to, abyśmy wspierali państwa w tym żebyście mogli przygotowywać się do zawodów, żebyście mogli godnie reprezentować nasze województwo, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Jesteście najlepsi z najlepszych. Nie tylko w naszym województwie, ale i w całym kraju i na świecie. Z tego powodu jesteśmy z państwa bardzo dumni. Uważamy, ze wspieranie państwa we wszystkich działaniach to dla nas zaszczyt i honor i także obowiązek - powiedział Artur Kosicki.[/cyt]