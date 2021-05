Białostocki szpital miejski z trzymilionową dotacją. Kupi sprzęt medyczny, ambulans i testy na koronawirusa

Środki, o które wnioskował szpital miejski w Białymstoku, zostaną przeznaczone na poprawę jakości jego funkcjonowania.

- W ramach projektu zostanie zakupiony wysokiej klasy sprzęt medyczny – tomograf komputerowy oraz rentgen przyłóżkowy. Zakupimy też dozowniki do tlenu, ambulans, wózki do transportu pacjentów, odczynniki i testy do badań w kierunku Sars-CoV-2. Oprócz tego pieniądze zostaną przeznaczone na zakup środków dezynfekcyjnych, urządzenia do ozonowania oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku – wymienia Agnieszka Uszyńska, dyrektor szpitala miejskiego w Białymstoku.