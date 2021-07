Ktoś grozi śmiercią prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu. Sprawę wyjaśnia policja i prokuratura

„Truskolaski zginiesz ŻYDZIE... Zadźgam cię jak Adamowicza... Poderżnę ci ten głupi łeb... Długo nie pożyjesz. Pożegnaj się z rodziną. Zabiję cię na dniach. I tak nie mam nic do stracenia. Zginiesz kur... za to co mi zrobiłeś” - tej treści mail wpłynął w piątek [23.07.2021] po godz. 22 na służbową skrzynkę mailową prezydenta z adresu zaczynającego się od słów "zabic.zydów.wbialymstoku".

Było to już po godzinach pracy urzędu. Zauważony został w poniedziałek po godz. 7.

- Natychmiast po przeczytaniu wiadomości została o niej poinformowana Komenda Miejska Policji w Białymstoku - mówi Urszula Boublej rzeczniczka prezydenta. - Nie można takich pogróżek zostawiać bez reakcji.

Aspirant Katarzyna Molska-Zarzecka, oficer prasowy białostockiej policji, potwierdza otrzymanie zawiadomienia w kierunku gróźb karalnych.