Tour de Konstytucja PL zawitał do Białegostoku. W stolicy Podlasia pojawili się m. in. Zbigniew Hołdys i Andrzej Rzepliński Jakub Sadkowski

Tour de Konstytucja PL to wydarzenie dla wszystkich demokratek i demokratów. Tak opisują inicjatywę jej organizatorzy. W poniedziałek (26.07) 75. przystanek ogólnopolskiej trasy odbył się w Białymstoku. To cykl wydarzeń z ideą demokracji i edukacji obywatelskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ogólnopolskich i białostockich sędziów, adwokatów i prawników. Białystok odwiedzili także m. in. były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński i znany artysta Zbigniew Hołdys. Na zgromadzeniu pojawił się też prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.