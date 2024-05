Kolejna odsłona cyklu Eksponat Miesiąca w Muzeum Pamięci Sybiru. Zobacz jakie pamiątki można tym razem oglądać przy Węglowej

W 1941 roku Wacław dołączył do formowanej w Związku Sowieckim tzw. Armii Andersa i przeszedł z nią cały szlak bojowy, biorąc również udział w bitwie o Monte Cassino w maju 1944 roku. Stanisławie początkowo nie udało się opuścić "nieludzkiej ziemi", jednak w 1943 roku dołączyła do kolejnej polskiej armii na terenie Związku Sowieckiego, czyli tzw. Armii Berlinga. Do ponownego spotkania małżonków doszło dopiero w 1947 roku.

Historia, w którą trudno uwierzyć, a wydarzyła się naprawdę

Szansą na poprawę sytuacji Bzików stał się wybuch wojny niemiecko-sowieckiej i podpisanie polsko-sowieckiego układu, zwanego układem Sikorski-Majski. Na jego mocy obie strony nawiązały stosunki dyplomatyczne, a wszyscy polscy deportowani, łagiernicy, więźniowie i jeńcy wojenni mieli odzyskać wolność oraz otrzymać szansę na dołączenie do powstającej w Związku Sowieckim polskiej armii pod dowództwem generała Władysława Andersa. Niestety, rzeczywistość okazała się być bardziej skomplikowana i dotarcie do punktu formowania się polskiego wojska okazało się niejednokrotnie niemożliwe. Wacławowi los jednak sprzyjał.

Tymczasem pozostała w Związku Sowieckim Stanisława dołączyła w 1943 roku do powstającej tam kolejnej polskiej armii z generałem Zygmuntem Berlingiem na czele. W 1946 roku sama również powróciła do Polski, a rok później dołączył do niej jej mąż.

Historia rodziny Bzików to tylko jedna z wielu takich opowieści, które łączą w sobie smutek z nadzieją, rozpacz z dumą i poniżenie z chwałą zwycięzcy.