Znamy czerwcowy Eksponat Miesiąca w Muzeum Pamięci Sybiru. Tym razem są to pamiątki rodziny Gromadzkich. Zobacz zdjęcia

Osoby wywiezione na Syberię często tam zostają, kontynuują tam swoje życie - stwierdził dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński. - To co my pokazujemy w Muzeum Pamięci Sybiru to jest historia poszczególnych osób i rodzin. To są ich losy, ich przeżycia. Jest to miejsce autentycznych emocji. Autentyczna opowieść, która przypomina o tych czasach. I kto lepiej opowie o tym niż sami bohaterowie.