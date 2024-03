Kandydat PiS do sejmiku województwa chce bezpieczeństwa żywnościowego Polski

- Samorząd może wpływać na rząd przez różne stanowiska czy uchwały. Jest ze mną dyrektor gabinetu marszałka Robert Jabłoński, który Robert, który kandyduje do sejmiku z okręgu czwartego i już prowadzi kampanię wyborczą. Spotyka się z rolnikami, z mieszkańcami i nieustannie wybrzmiewa apel o to, żeby zablokować Zielony Ład oraz import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy - mówił Sebastian Łukaszewicz.

Jak stwierdził poseł, Zielony Ład to bardzo istotna kwestia w wyborach samorządowych, a także przyszłych europejskich, Samorząd ma duży wpływ na to jak będzie wyglądała przyszła polityka Polski, również ta lokalna.

Znamy już kandydatów PiS do nowego sejmiku województwa w kwietniowych wyborach samorządowych. Wśród nich jest m.in. Artur Kosicki, obecny marszałek województwa podlaskiego. Został on "jedynką" w…

Powiedział też, że konferencja dlatego odbywa się przed białostocką siedzibą PL2050, ponieważ niedawno odbyło się głosowanie w Parlamencie Europejskim dotyczące kolejnego etapu Zielonego Ładu: - Chodzi o wprowadzenie dyrektywy budynkowej, która sprawi, że program, w ramach którego wymieniono w kraju 700 tys. źródeł ciepła, pójdzie do ciepła. A to grube miliardy złotych, bo eurokraci wymyślili, że od 2025 roku nie będzie można ogrzewać domów paliwami kopalnymi, w tym gazem – tłumaczył Sebastian Łukaszewicz przypominając, że wiele kopciuchów w Podlaskiem wymieniono na ogrzewanie gazowe.

Natomiast Robert Jabłoński przypomniał, że w samorządzie województwa podlaskiego pracuje kilka lat i przez całą kadencje miał kontakt z rolnikami. Także teraz, w kampanii wyborczej spotyka się z tą grupą społeczną.

- Jak wiemy, polscy rolnicy produkują zdrową i bezpieczną żywność. Nie godzą się na to, by europejscy biurokraci, pod płaszczykiem ochrony ekologii, będą zabraniali gospodarować ziemią tak, jak polski rolnik tego chce. Jest napływ taniej żywności z Ameryki Południowej i dużych ilości ziarna z zagranicy, a rolnik z Łap, Brańska, Siemiatycz czy Wysokiego Mazowieckiego będzie musiał kawałek swojej ziemi ugorować (w 2024r. 4 proc. powierzchni gruntów ornych – red.). Przez to nie będzie można zabezpieczać kraju w zdrową, dobrą żywność - mówił kandydat PiS do sejmiku i dodał, że jako samorządowiec i ojciec chciałby, aby bezpieczeństwo żywnościowe Polski było zapewnione.