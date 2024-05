IV liga. Czarna Rozpacz Czarnych. Wigry Suwałki wygrały z nimi aż 13:0!

Suwalczanie w decydującej części sezonu mocno podkręcają tempo. W półfinale Regionalnego Pucharu Polski wygrali na boisku Ruchu aż 7:0, a po kilka dniach w ligowej potyczce zaaplikowali Czarnym 13 goli. Niewiele wskazuje na to, by Biało-Niebiescy zgubili punkty, na co liczy wicelider z Wasilkowa. W starciu z Czarnymi największy wkład w okazałe zwycięstwo mieli Kamil Zalewski i Krzysztof Cudowski, którzy popisali się hat-trickami.