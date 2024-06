IV liga. Oczy kibiców zwrócone będą na Szepietowo i Grajewo

- Jest pełna mobilizacja i powalczymy o zwycięstwo. Jesienią w kontrowersyjnych okolicznościach przegraliśmy w Wasilkowie 2:3 i chcemy wziąć rewanż. Mamy przy tym duży szacunek do rywala, bo zdobycie 90 punktów najlepiej świadczy o jego klasie - mówi działacz Warmii Janusz Szumowski. - Zapowiada się ciekawy mecz i zachęcamy kibiców do przyjścia na stadion szczególnie, że dochód z biletów zostanie przekazany na leczenie chorej mamy jednego z naszych piłkarzy - dodaje.

W walce o promocję do III ligi w gorszej sytuacja jest KS Wasilków, który nie tylko musi wygrać w Grajewie, ale i liczyć na wpadkę Wigier. Na dodatek wicelider ma mocniejszego rywala, bo Warmia - jako jedyna w tym sezonie - pokonała ekipę z Suwałk, zwyciężając w kwietniu u siebie 2:1. Co prawda Wilczki nie zmienią już zajmowanego aktualnie czwartego miejsca w tabeli, ale bardzo poważnie podchodzą do spotkania z wasilkowianami.

Jeśli grajewianie postarają się o niespodziankę i pokonają w piątek KS Wasilków, to grający dzień później piłkarze Wigier będą mogli świętować awans. Jeśli wicelider zapunktuje z Warmią, to suwalczanie muszą odpowiedzieć tym samym ze Spartą. Biało-Niebiescy są co prawda faworytem potyczki w Szepietowie, ale trzeba pamiętać o tym, że będą mieli w nogach trudy co prawda wygranego 3:2, ale zakończonego dogrywką finału Regionalnego Pucharu Polski z Olimpią Zambrów.