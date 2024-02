Fundusze europejskie. Pół miliarda złotych na przebudowę dwóch ważnych podlaskich dróg

**- Podpisaliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2021-2027. Oznacza to dofinansowania dwóch dróg, czyli Łomża-Mężenin i drugiej z Tarnopola do Siemianówki i z Juszkowego Grodu do Zwodzieckich. Otrzymaliśmy dofinansowanie, w ramach złożonych wniosków do Podlaskiego trafi ponad 500 mln zł, tylko z funduszy europejskich, a wartość tych inwestycji sięga 600 mln zł – mówił marszałek Artur Kosicki.