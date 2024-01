Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Białostocki sztab poinformował o szczegółach zbliżającej się imprezy

Na organizację finału WOŚP Miasto Białystok przeznaczyło 50 tys. zł. Prezydent przekazał również na aukcję kalendarz z podpisami białostockich sportowców.

W tym roku razem z WOŚP zagra także Podlaski Urząd Wojewódzki. Wojewoda Jacek Brzozowski na licytację przeznaczył wspólne, zdrowe spędzenie czasu.

- Zaproponowałem to, co jest częścią mojego życia, czyli wspólny trening biegowy. Nie określam czasu miejsca i dystansu. Napisałem gdzieś, że może to być między 5 km a 50 km. Ale jeśli ktoś będzie chciał mniej, to będzie mniej, jeśli więcej - myślę, że do 100 km sobie poradzę - mówi wojewoda i zapowiada, że 28 stycznia ruszy na ulice miasta z puszką.