Droga S61. To trasa Via Baltica. Trwa budowa ostatnich odcinków. Będą też nowe utrudnienia. Zaczną się naprawy już wybudowanych fragmentów

Od 3 czerwca kierowcy muszą uważać na zmiany na S61 w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych Górki Wschód/Zachód, pomiędzy węzłem Kolno a miejscowością Kobylin. Na odcinku niespełna 4 km zamknięta będzie jezdnia w kierunku Stawisk, a kierowcy będą korzystać z sąsiedniej jezdni w obu kierunkach. Jest to związane z naprawą gwarancyjną nawierzchni betonowej. To trasa Via Baltica, której dwa ostatnie odcinki są jeszcze budowane. Pierwszy ma być ukończony w III kwartale, drugi za rok.