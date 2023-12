Droga S19. Budowa odcinka Bielsk Podlaski Zachód-Boćki. To podlaski fragment trasy Via Carpatia. Ma być gotowy w 2025 roku

12,2 km. Od Bielska do Bociek

Dwujezdniowa trasa przebiegać będzie nowym śladem na zachód od istniejącej DK19 i będzie przedłużeniem odcinka Haćki – Bielsk Podlaski. Na skrzyżowaniu nowej trasy z obecną DK19 powstanie węzeł drogowy Boćki.

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 11 obiektów mostowych w tym pięć wiaduktów nad drogą ekspresową, most zintegrowany z przejściem dla zwierząt, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt, cztery przejścia dla zwierząt z czego trzy dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, siedem przepustów skrzynkowych i dwa przepusty stalowe z blachy falistej. Wartość kontraktu to ok. 309,4 mln zł.