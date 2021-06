Białystok. Rozpoczęła się przebudowa i remont budynku przy ul. Skłodowskiej 14. To tam znajduję się mural z babcią Eugenią [ZDJĘCIA]

Remont przeprowadza warszawska firma Budimex. To oni wygrali przetarg na realizację inwestycji. Na razie prace remontowe prowadzone są wewnątrz budynku. Robotnicy m .in. wyrzucają gruz przez specjalnie przygotowane rury. Przewidziana jest też termomodernizacja budynku. Wiąże się to z zasłonięciem słynnego muralu babci Eugeni.

Mural powstał natomiast w czerwcu 2019 roku w ramach Festiwalu Up To Date. Jest jednym z elementów oficjalnego szlaku białostockich murali. To dzieło artystów z warszawskiego Good Looking Studio, wykonane na podstawie wspólnego projektu Jana Estrady-Osmyckiego oraz zespołu kreatywnego FUTD. Babcia, widniejąca na ścianie budynku nie jest postacią fikcyjną, ale 90-letnią panią Eugenią.