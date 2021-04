Słynny mural "Wyślij pocztówkę do babci" zniknie z wieżowca przy ulicy Skłodowskiej. Czy wróci? Nie wiadomo

Mural "Wyślij pocztówkę do babci" znajdujący się przy ulicy Skłodowskiej-Curie 14 zniknie niedługo z przestrzeni Białegostoku. Znajduje się na nim babcia Eugenia. Planowany remont zakłada docieplenie budynku. Jest to zatem równoznaczne z zakryciem malowidła. Nie wiadomo kiedy dokładnie rozpocznie się remont ściany budynku, na której znajduje się mural. Inwestycja zaplanowana jest natomiast na 22 miesiące od momentu podpisania umowy.

Mural powstał natomiast w czerwcu 2019 roku w ramach Festiwalu Up To Date. Jest jednym z elementów oficjalnego szlaku białostockich murali. To dzieło artystów z warszawskiego Good Looking Studio, wykonane na podstawie wspólnego projektu Jana Estrady-Osmyckiego oraz zespołu kreatywnego FUTD. Babcia, widniejąca na ścianie budynku nie jest postacią fikcyjną, ale 90-letnią panią Eugenią.