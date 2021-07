Białystok. Parasolki zawisły nad ul. Kilińskiego. Zasłaniają jedynie samochody. Nie takiego efektu spodziewali się mieszkańcy

- Wygląda to bardzo pięknie, ale nie tak to sobie wyobrażałam. Z informacji, którą przeczytałam na stronie miasta wydawało mi się, że parasole będą na całej szerokości ulicy i nie na tak krótkim odcinku. Jak się odpowiednio ustawi do zdjęcia to wygląda to bardzo ładnie. Ale generalnie efekt mógłby być znacznie lepszy. Wygląda to mimo wszystko ciekawie i to fajna inicjatywa, ale wykonanie już trochę gorsze. Oczekiwałam czegoś innego - mówi pani Barbara, mieszkanka Białegostoku.