Taras widokowy na dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej jest już udostępniony dla gości. Ogród można podziwiać w weekendy do końca sierpnia

Na dachu ośmio-kondygnacyjnego budynku ulokowany jest rekreacyjny ogród. Można tam odpocząć i podziwiać m. in. rzeźbę „Głowa kompozytora” autorstwa Teresy Murak. Na szczyt prowadzą kręte schody porośnięte roślinnością. A tam główną atrakcją jest panorama Białegostoku. Do dyspozycji osób z niepełnosprawnościami i seniorów dostępna jest też winda.

Taras będzie czynny do zakończenia wakacji (31.08) w weekendy w godz. 11:30 - 21:00. Dostęp, ze względów bezpieczeństwa, jest niemożliwy tylko podczas deszczu.

Bilety wstępu na tarasy widokowe można kupić przy kasach biletowych we foyer opery. Cena wstępu to 8 zł. Bezpłatnie na dach mogą wejść natomiast dzieci do 13. roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej i pod opieką osoby dorosłej.