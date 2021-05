Białystok. Tarasy widokowe na dachu OiFP otwarte dla zwiedzających. Na jakich zasadach?

Taras widokowy będzie czynny od 29.05.2021 do 31.08.2021, tylko w weekendy. Godziny otwarcia: maj-czerwiec 11.30–20.00 (zakup/odbiór biletów do godz. 19.00), lipiec–sierpień 11.30–21.00 (zakup/odbiór biletów do godz. 20.00),

Bilety sprzedawane są w cenie 8 zł: w czerwcu w kasie biletowej, w lipcu i sierpniu na stanowisku przy kasach biletowych (foyer OiFP, wejście główne). Bezpłatnie mogą wejść dzieci do 13 r.ż. za okazaniem legitymacji szkolnej i pod opieką osoby dorosłej: czerwiec w kasie biletowej, lipiec–sierpień na stanowisku przy kasach biletowych (foyer OiFP, wejście główne).

Wejście na taras: schody od strony zewnętrznej (od Cerkwi pw. św. Marii Magdaleny). Opera zastrzega, że w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady deszczu, silny wiatr itp.) wejście na taras widokowy nie będzie możliwe.