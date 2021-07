Białystok. Mieszkaniec Bacieczek otrzymał gazetę wydawaną przez urząd miejski o dniach miasta dwa tygodnie po imprezie

Tegoroczne dni miasta odbyły się 25-27 czerwca.

- Kolportaż biuletynu Bialystok.pl rozpoczął się 19 czerwca 2021 r. z założeniem, że dotrze do mieszkańców przed Dniami Miasta - informuje Agnieszka Błachowska, z departamentu komunikacji społecznej magistratu. - Sprawdzimy oczywiście jak to zadanie zostało zrealizowane.

Przypomnijmy, że zgodnie z czerwcowym przetargiem, zamówienie na druk i kolportaż 725 tysięcy egzemplarzy miesięcznika ma być realizowane w pięciu etapach, każdorazowo po 145 tys. egzemplarzy, z czego 2000 trafi do magistratu, gdzie białostoczanie odwiedzający urząd będą mogli wziąć miesięcznik. Pozostała część nakładu zostanie dostarczona do skrzynek pocztowych mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. Pierwszy numer z czerwcowej partii miał być rozpowszechniany od 21 czerwca do 30 czerwca. Następny numer ma dotrzeć do białostoczan na przełomie sierpnia o września, kolejne na przełomie września i października oraz października i listopada. Rozpowszechnianie ostatniego ma się zakończyć 14 grudnia.