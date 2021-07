Białystok. Miasto wystąpiło o przebudowę budynków zabytkowej osady porobotniczej na Dojlidach. Teraz mają tu być artyści

Fabryka Hasbacha wyrosła z drobnego zakładu włókienniczego, który został wzniesiony w 1867 roku. Na początku pracowały tu 22 osoby, dla których zostały zbudowane wspomniane domy. Zyski były na tyle duże, że właściciel mógł sobie pozwolić na postawienie pałacu, który dziś jest siedzibą konserwatora zabytków. Od 1921 roku dawną fabrykę sukna zastąpiła Fabryka Dykt Artura Hasbacha, syna założyciela. Białostoczanie kojarzą to miejsce przede wszystkim z powojenną już fabryką Sklejek

Kolejne zabytkowe domy na Dojlidach do remontu

Dziś budynki porobotniczej osady są wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

- Do czasu wykwaterowania lokatorów pełniły one funkcje mieszkalne. Obecnie są to pustostany. Docelowo pomieszczenia w wymienionych budynkach mają służyć za pracownie artystyczne lokalnym twórcom – wyjaśnia Agnieszka Błachowska z departamentu komunikacji społecznej magistratu.

Obecnie miasto Białystok złożyło wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego: przebudowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania na pracownie artystyczne.

Projekt decyzji został uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków, ponieważ na terenie objętym wnioskiem znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków, zespół zabytkowej zabudowy osady przyfabrycznej Hasbachów.