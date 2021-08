Samorząd województwa podlaskiego wydał gazetę na podsumowanie swojej kadencji. Przedsięwzięcie kosztowało 60 tys. zł

Tak zarząd województwa tłumaczy powody wydania pisma. Inicjatywę krytykują jednak radni wojewódzcy.

- To pieniądze wyrzucane w błoto. Szczególnie, że większość egzemplarzy tej gazety trafi pewnie do skrzynek pocztowych, a potem do śmieci. Albo i od razu do śmieci. Nie rozumiem tych zasad autopromocji zarządu województwa. Media województwa są przecież dobrze rozwinięte. Mamy np sprawnie działający portal "Wrota Podlasia". Tam ukazują się wszystkie informacje. Można było wydać te pieniądze na inne cele, których nie brakuje - mówi Karol Pilecki, Radny Województwa Podlaskiego z klubu KO.