Dni Miasta Białegostoku 2021. Gwiazdy porwały do zabawy tysiące mieszkańców (zdjęcia)

W końcu, po długiej pandemicznej przerwie, Białystok znowu wypełniła muzyka. Okazją do tego, by na Rynku Kościuszki rozbrzmiały największe polskie przeboje, były obchodzone w ostatni weekend czerwca Dni Miasta Białegostoku.

Władze miasta, do wspólnego świętowania zaprosiły Roksanę Węgiel, Krzysztofa Zalewskiego i zespół Video.

Pod sceną mogło bawić się w sumie trzy tysiące osób, w tym 250 niezaszczepionych. Jak się okazało, białostoczanie tęsknili za muzyką na żywo. Frekwencja podczas koncertu dopisała.

Koncert na Rynku Kościuszki to nie koniec atrakcji związanych z obchodami Dni Białegostoku. W niedzielę wręczona zostanie nagroda artystyczna prezydenta. W tym roku otrzymają ją Bartosz Bielenia, Marta Guśniowska, Adam Zieleniecki i Kayah, która po po uroczystości zagra zebranym w Kinie Forum białostoczanom koncert.

To wydarzenie dostępne będzie jedynie dla posiadających zaproszenie. Wszyscy będą mogli za to wziąć udział w niedzielnej potańcówce w Ogrodzie Branickich. Impreza potrwa od godz. 17 do 21.30.

