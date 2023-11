Akcja solidarności z muzykami białoruskiego zespołu Tor Band w Białymstoku. Przed Konsulatem Generalnym Białorusi pikietowało ponad 20 osób

Abadowski dodaje, że reżim białoruski chciał zrobić wszystko, żeby zastraszać ludzi, którzy na Białorusi zostali, którzy odważyli się wychylić. Ale Białorusini mieszkający za granicą mogą wychodzić na ulice i organizować akcje wsparcia, solidarności. Oprócz tej, która odbyła się w Białymstoku, planowane są też kolejne, m.in. w Warszawie, Szczecinie, czy Gdańsku.

- Białorusini będą pokazywać, że to nie jest dla nas obojętne - zapewnia Jan Abadowski. - Że nie jest nam obojętna sytuacja tych muzyków. Dalej będziemy słuchać ich muzyki, śpiewać ich piosenki. Będziemy się starali podtrzymywać ich na duchu, będziemy pisać do nich listy i cały czas domagać się wyzwolenie nie tylko ich, ale też wszystkich więźniów politycznych osadzonych w więzieniach. Musimy pokazywać, co dzieje się na Białorusi, przyciągać uwagę całego świata. I robić wszystko, żeby więźniów białoruskich wypuszczono z więzień i żeby na Białorusi zapanowała demokracja.