Akcja Lato w Białostockim Ośrodku Kultury. Za nami m.in. spektakl, a na młodych białostoczan czekają jeszcze warsztaty i seans filmowy

Akcja Lato potrwa do piątku, 14 lipca

Kolejna Akcja Lato za rok

- Jeśli miałabym podsumować tegoroczną Akcję Lato, to na pewno można powiedzieć, że był to czas bardzo skondensowany - zapewnia Urszula Wysocka. - Prowadziliśmy podwójne, a nawet wręcz potrójne działania w ciągu dnia. Staraliśmy się dotrzeć już do tej najmłodszej grupy wiekowej, ale nie zapominaliśmy też o nastolatkach. Wydaje mi się, że to grupa, która potrzebuje bardzo ciekawych zajęć. To grupa wymagająca i zasługuje na dobry, ciekawy program.

Wysocka dodaje, że ciekawe również były warsztaty fotograficzne z Marcinem Pawlukiewiczem, ale również swoista nowość w ramach cyklu, czyli spacer przyrodniczy z Pawłem Średzińskim.

- Przez dwie godziny spacerowaliśmy po Parku Zwierzynieckim i po Lesie Zwierzynieckim - wspomina Wysocka. - Co ciekawe, osoby mieszkające w Białymstoku, po raz pierwszy były w różnych miejscach w tym lesie! Dzieciaki mogły dostrzec ślady zwierząt, mogły poznać różne gatunki roślin, których nie spotyka się na co dzień w mieście.