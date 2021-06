Akademia Teatralna w Białymstoku. Czarujące lalki z papieru i obchody 100-lecia urodzin Wilkowskiego (zdjęcia)

- Chcieliśmy, żeby mogli w tym uczestniczyć nie tylko nasi studenci i wykładowcy, ale też osoby z zewnątrz. Zachęcam do śledzenia naszej strony na Facebooku. Będą tam wykłady i wspomnienia bliskich reżysera, a w dniu Wilkowskiego zapraszamy do odwiedzenia murów naszej akademii, gdzie przygotowaliśmy cykle filmów, albo w reżyserii Wilkowskiego albo takich, które opowiadają o nim. Bd dwa bloki filmowe o 10 godzinie i o 14. U nas w Sali 103. O 18.30 rozpoczniemy uroczystą galę, gdzie absolwenci akademii przeczytają „Spowiedź w drewnie” czyli taki testament teatralny Wilkowskiego. Pokazowi będzie towarzyszyć spotkanie z Ewą Kają Perkowską - zachęca Marta Rau.

Przed dniem Wilkowskiego studenci IV roku aktorstwa wystawią spektakl "Momo". To adaptacja powieści niemieckiego autora literatury dziecięcej Michaela Endego. Tytułowa bohaterka pojawia się znikąd w małej społeczności. Jej nadzwyczajna umiejętność słuchania innych, sprawia, że potrafi rozwiązywać spory i wydobywać z ludzi to, co w nich najlepsze. Na drodze Momo i i jej przyjaciół stają szarzy panowie, którzy zabierają ludziom czas. Żeby to zrobić używają ich strachu i powodują, że działają pod ciągłą presją. Zadaniem bohaterów będzie więc zmierzyć się z tymi wrogami.

Reżyserią, a także scenariuszem, scenografią, koncepcją i wykonaniem lalek zajęła się Janni Younge. To nie pierwszy raz kiedy południowoafrykańska artystka współpracuje ze studentami białostockiej Akademii Teatralnej.