"Wolność dla Białorusi". Artyści z Polski i Białorusi zagrają niezwykły koncert w solidarności z tłamszonymi przez dyktaturę Łukaszenki

To druga edycja niezwykłej akcji organizowanej na cześć białoruskim sąsiadom. W tamtym roku hasłem przewodnim koncertu było: "Mury runą - Żywie Biełaruś". Tym razem motto brzmi "Wolność dla Białorusi", jego pomysłodawcą jest Dima Siewko.

- Jestem Białorusinem. Tym występem wyrażam sprzeciw wobec tego, co się obecnie w moim kraju dzieje. Jako działacz kultury białoruskiej w Polsce mam wiele do powiedzenia na ten temat - opowiada białoruski bard.

Oleg Kobzar mieszka w Polsce już 25 lat. Jego twórczość często opowiada o tęsknocie za wolną Białorusią i o niepokoju o swoją ojczyznę.

- Ten repertuar dojrzewał we mnie już wiele lat. Wiele tekstów, które napisałem kiedyś, są teraz jak najbardziej aktualne. Szczególnie w ostatnim roku, kiedy na Białorusi dzieją się straszne rzeczy, moje piosenki nabierają pewności i siły - tłumacz Oleg Kobzar.

W przerwach między występami, będą toczyły się dyskusje dotyczące sprawy białoruskiej. Rozmowy te zostaną prowadzone w dwóch językach - po polsku i białorusku.

- Będziemy chcieli przeanalizować to, co wydarzyło się na Białorusi do tej pory. Zastanowimy się też, jak można pomóc naszym sąsiadom, czy tylko dawać im schronienie czy możemy zrobić coś więcej - tłumaczy Piotr Czaban.