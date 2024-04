285 prób naruszenia państwowej granicy w ciągu dwóch dni!

W ręce polskich służb wpadł również kolejny kurier - obywatel Ukrainy. Usiłował przewieźć w głąb Europy Zachodniej cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko – białoruską granicę.

Za organizowanie i pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat.

Na odcinku granicy państwowej ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymano w tym roku 109 pomocników i organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy.