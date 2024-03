Bezpaństwowiec z Estonii przemycał imigrantów przez terytorium Polski

Patrol Straży Granicznej w miejscowości Burbiszki (gmina Sejny) zatrzymał w sobotę (16.03.2024 r.) do kontroli mercedesa na estońskich numerach rejestracyjnych. Pojazdem podróżowało siedmiu pasażerów, w tym kierowca - bezpaństwowiec zamieszkały w Estonii, oraz sześciu cudzoziemców. Spośród pasażerów, Pakistańczyk oraz pięciu obywateli Afganistanu nie posiadało dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. Okazało się, że kierowca zabrał cudzoziemców z Litwy i miał ich przewieźć do Niemiec. 30-letni mieszkaniec Estonii został oskarżony o organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. Sąd podjął decyzję o jego aresztowaniu na trzy miesiące.

- Tego samego dnia, również funkcjonariusze z Placówki SG w Sejnach przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec obywatela Uzbekistanu podróżującego pociągiem relacji Wilno – Kraków. Okazało się, że 20- latek nie posiada dokumentów uprawniających go do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Do kontroli przedstawił jedynie przepustkę z litewskiego Ośrodka dla Cudzoziemców - mówi Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.