Zmiana rozkładu jazdy pociągów Polregio w woj. podlaskim. Wakacyjne połączenia do Walił i Suwałk, modernizacja linii „Rail Baltica”

Polregio. Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Czerwiec 2024

Polregio. Połączenia wakacyjne w Podlaskiem

Od 8 czerwca rozpoczną kursowanie pociągi na trasie Białystok – Waliły. Jak w latach poprzednich, w każdy weekend pociągi „Poleski” i „Radunin” będą odjeżdżały z Białegostoku o godz. 9:00 i 16:05, a z Walił o godz. 10:25 i 17:08. Pociągi będą kursowały aż do 29 września i dodatkowo 15 sierpnia.

Nowością w tym sezonie letnim będzie dodatkowe połączenie na trasie Białystok – Suwałki. Pociąg „Necko” będzie kursował w piątki, soboty i niedziele począwszy od 5 lipca do 31 sierpnia. Odjazd ze stacji Białystok zaplanowano na godz. 16:27, przyjazd do Suwałk na godz. 18:37. W trasę powrotną pociąg wyruszy o godz. 19:04 i przyjedzie do Białegostoku o godz. 21:10. Szczegółowe informacje w rozkładzie jazdy.