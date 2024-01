Z Białegostoku do wsi Adamczycha. Student Akademii Teatralnej wystąpił w hicie Netflixa. Zobaczcie jak wspomina pracę na planie

Rzadko się zdarza tak, że wchodzi się w sekcję komentarzy na Facebooku czy na Instagramie i są tam setki komentarzy, które są tylko pozytywne - cieszy się aktor. - One potwierdzają to, że udało się stworzyć dobry serial, dobrą produkcję. Pamiętam, że na wakacje 2022 roku, w lipcu dostałem od mojego agenta do nagrania scenę - self tape właśnie do tej produkcji. Po tym castingu było jeszcze spotkanie, casting stacjonarny w Warszawie. Niestety nie mogłem na niego pojechać, ponieważ miałem próby do dyplomu. Byłem więc przekonany, że droga z tym serialem już się dla mnie zakończyła.