Wystawa w Muzeum Wojska. Śledzie na zdjęciach i... w kieliszkach! A do tego półmiski, które pamiętają ubiegły wiek i szalik Jagiellonii Urszula Śleszyńska

Ależ to był smaczny wernisaż! Do Muzeum Wojska przybyli jego przyjaciele, zaproszeni goście i białostoczanie, którzy nie wstydzą się "śledzikowania" i z humorem podchodzą do życia. Bo i wystawa to nie pozbawiona uśmiechu, a przy tym na wskroś białostocka! Nie zabrakło na niej nawet szalika Jagiellonii Białystok, który towarzyszył śledziowym eksponatom oraz pysznego poczęstunku.