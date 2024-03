Wybory 2024. Kandydat na prezydenta Białegostoku na Rynku Kościuszki. Mówił o zarobkach białostoczan i podatkach od nieruchomości

Jaka jest odpowiedź na to prezydenta Truskolaskiego i Koalicji Obywatelskiej? - pytał Rafał Greś. i Odpowiadał: Taka, że od stycznia 2024 roku mamy podniesiony podatek od nieruchomości dla firm i to w taki sposób, że doszliśmy do maksymalnych stawek, które dopuszcza Ministerstwo Finansów. Rok wcześniej także było podniesienie podatków od nieruchomości. Mamy kryzys, który jest wywołany wcześniejszymi lockdownami, mamy wojnę na Wschodzie. Natomiast odpowiedź prezydenta i jego radnych jest taka, że podnoszą podatki od nieruchomości do maksymalnych pułapów.

Kandydat zapowiedział, że jego ugrupowanie ma inny priorytet: obniżenie podatków.