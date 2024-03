Zalane ulice w Białymstoku. Miasto podsumowało, co zrobiło by zwiększyć retencje, i jakie planuje inwestycje

Prezydent miasta podkreślił, że Białystok musi być przygotowane na zmiany klimatyczne, których konsekwencji już doświadczamy.

- Z jednej strony mamy okresy suszy, a jak już pada, to jest to deszcz nawalny. Powoduje to oczywiście zalewanie, podtapianie miasta. Po to budujemy zbiorniki retencyjne, żeby ograniczyć skutki deszczy nawalnych i poprawiać stopień retencji - mówił prezydent Tadeusz Truskolaski na czwartkowej konferencji prasowej.