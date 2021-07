Białystok. W bloku przy ul. Bema po ulewie zalało piwnice. Woda stała tam przez cały weekend. Mieszkańcy zmagają się ze skutkami podtopienia

- Powynosiłam wszystko do piwnicy. Elektryczne rzeczy, dywany. Teraz wszystko zalane. Jak to jest, żeby nikt nie przyjechał, nie wypompował. Wody było po kostki. O tutaj drzwi spuchły, już do wyrzucenia. Tam w jednej klatce sąsiadka ma niepełnosprawne dzieci, a teraz winda jest przez to wyłączona - mówi pani Irena, mieszkanka bloku przy Bema 100 C.

Po piątkowej ulewie woda spłynęła do piwnic. Stoi tam od piątku. Mieszkańcy sami wylewają wodę z budynku.