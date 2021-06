Pluskwy zagnieździły się w bloku na ulicy Bema. Bezradni mieszkańcy muszą z nimi walczyć na własną rękę

- Zapluskwione mieszkanie jest pode mną. Owady idą przez elewacje i wchodzą przez okno do nas. Ostatnio musieliśmy z mężem wydać 1000 zł na dezynsekcję. To tyle co nasz miesięczny czynsz - mówi pani Klaudia, mieszkanka bloku przy ulicy Bema 100E w Białymstoku.

Wszystko przez sąsiada. W jego mieszkaniu zalęgły się pluskwy. Sąsiedzi opowiadają, że było to nawet dwa lata temu. Owady zaczęły się szybko rozprzestrzeniać i stały się problemem dla reszty mieszkańców. Sąsiada niedawno się wyprowadził, ale pluskwy pozostały.