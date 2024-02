Na Białostoczku przez trzy tygodnie bez ciepłej wody. To przez legionellę

Nasz plebiscyt Hipokrates 2023. Wielka Gala w Białymstoku. Nagrodziliśmy najlepszych!

Legionella to niebezpieczna bakteria, która może wywołać legionelozowe zapalenie płuc oraz gorączkę Pontiac. Choroba najbardziej niebezpieczna jest dla osób nieleczonych i starszych z chorobami współistniejącymi – w tym przypadku śmiertelność dochodzi do 80 proc.

– Informację, że wykryto legionellę, otrzymaliśmy z sanepidu we wtorek po południu, tuż przed godziną 15 – mówi Dorota Stępniak, wiceprezes Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pod której pieczą znajdują się oba bloki.

Wskazuje, że to nieduże budynki: jeden ma 35, a drugi 39 mieszkań. Wszyscy mieszkańcy od razu zostali poinformowani o zagrożeniu: na klatkach schodowych zawieszono ogłoszenia o wykryciu legionelli, takie same kartki trafiły również do skrzynek pocztowych. To ważne, ponieważ legionella przedostaje się do organizmu człowieka, do płuc, poprzez skażony bakterią aerozol wodno-powietrzny – taki, jaki najczęściej wytwarzany jest na przykład pod prysznicem.