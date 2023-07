Warsztaty chóralno-aktorskie już niebawem w Białymstoku. Jeszcze można się zapisać! Warto, bo zapowiada się świetna zabawa

Tak w jej głowie pojawiła się idea warsztatów chóralno-aktorskich, a do współpracy zaprosiła aktorkę, Magdalenę Dąbrowską.

- Teraz zajmuję się głównie aktorstwem, ale przez parę lat śpiewałam w Katedralnym Chórze Carmen i muzyka chóralna jest mi bardzo bliska - mówi Magda Dąbrowska. - Śpiew zespołowy, śpiew wielogłosowy, śpiewy polifoniczne to jest coś, co jest bliskie mojemu sercu. Więc kiedy Gosia odezwała się do mnie właśnie z pomysłem na takie łączone warsztaty nie zastanawiałam się w ogóle, tylko od razu się zgodziłam.