Trwają Podlaskie Warsztaty Piosenkarskie. Młodzież szlifuje swoje wokalne talenty

Zamiast odpoczywać w czasie wakacji, oni postanowili ciężko pracować. Przez dwa tygodnie 19 młodych ludzi będzie doskonalić swój wokalny talent na Podlaskich Warsztatach Piosenkarskich organizowanych przez Jerzego Tomzika.

W tym roku warsztaty zdominowały panie. Jest ich aż 18. Wszyscy pracują pod okiem profesjonalistów: m.in. prof. Cezarego Szyfmana z białostockiego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, który członkiem warsztatowej ekipy jest od początku ich istnienia, czy Marty Parfieniuk-Białowicz, wychowanki Jerzego Tomzika, pracującej dziś w toruńskim Teatrze Baj Pomorski.

- Sama 22 czy 23 lata temu był uczestniczką warsztatów. A od kilkunastu lat prowadzę na nich zajęcia z dykcji i interpretacji piosenki. Dziele się też doświadczeniem pod kątem pozbycia się tremy na scenie - mówi pani Marta. - Dbam o to, by wszyscy dążyli do prawidłowej wymowy języka polskiego, bez tych naleciałości językowych, bez końcówek z "ą", bez śledzikowania. A do tego zrozumienie tekstu piosenki i przetworzenie go przez swoje emocje - mówi pani Marta.