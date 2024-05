W piątek Białystok odwiedzi premier Donald Tusk. Spotka się z mieszkańcami

- Zachęcam, by rozmawiać o tym, co dla stolicy województwa podlaskiego jest najważniejsze. To są dwa obszary. To jest obszar bezpieczeństwa w tym współczesnym świecie, tak bardzo skomplikowanym, bardzo ważny i istotny. Będziemy zabiegali o to, by Tarcza Wschód była realizowana po to, by chronić nas przed niebezpieczeństwem ze strony państw agresywnych, czyli Federacji Rosyjskiej i Białorusi. No i chcemy rozmawiać o drugim obszarze, współpracy pomiędzy rządem i samorządem – komentuje wojewoda Jacek Brzozowski.