W Białymstoku powstaje lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym. Wszystko w ramach inwestycji Rail Baltica

Rail Baltica. Cały odcinek Warszawa - Białystok ma być gotowy do końca 2024 r.

Inwestycja to część projektu międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica. Na razie dobiega końca modernizacja ostatniego fragmentu z Warszawy do Białegostoku. Chodzi o odcinek Czyżew-Białystok. Wartość prac z dofinansowaniem z UE to blisko 3,4 md zł. Większość ma się zakończyć jeszcze w tym roku, a do końca 2024 r. na stacji Łapy i Białystok.

To wtedy lokalne centrum sterowania ruchem (LCS) uzyska pełną funkcjonalność. Dyżurni będą nadzorować przy pomocy monitorów ruch pociągów łącznie na 70 km linii. Scentralizowany nadzór obejmie stacje Czyżew, Szepietowo, Racibory, Łapy i Baciuty, a w dalszej perspektywie także linie z Białegostoku do Grajewa oraz z Łap do Łomży.

