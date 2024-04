IV liga. Na górze nie zanosi się na roszady, na dole ważny mecz czeka Cresovię

Sensacji wykluczyć nie można, co pokazały mecze 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu województwa podlaskiego. KS Wasilków przegrał po rzutach karnych z występującym w klasie okręgowej Orłem Kolno, chociaż trzeba zaznaczyć, że skład lidera IV ligi nie był optymalny. Pucharowa wpadkę wasilkowianie zechcą sobie powetować wyjazdowym meczem ligowym z broniącym się przed degradacją Dębem Dąbrowa Białostocka.

- Nie da się ukryć, że mecz z Wasilkowem nie jest dla nas kluczowy w walce o pozostanie w czwartej lidze. Nie oznacza to jednak, że nie zamierzamy postawić się faworytowi. Przeciwnie, to znakomita okazja dla naszych zawodników, by pokazać się z jak najlepszej strony na tle mocnego przeciwnika i tak do tego podchodzimy - zaznacza trener Dębu Jacek Markiewicz.