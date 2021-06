W Białymstoku odbyło się seminarium „Kolej na Polskę - kolej na Podlaskie”. Spotkali się na nim przedstawiciele świata biznesu

- W czasie tej debaty odbędzie się dyskusja, jak ważnym jest region województwa podlaskiego, że jest to region niezwykle korzystnie położony z punktu widzenia europejskiego, gdzie tutaj właśnie przecinają się szlaki Via Carpatii i Via Baltici. Od lat dzięki środkom z funduszy europejskich odbywa się też tutaj wiele zadań modernizujących linie kolejowe. Przystosowując je do przyjęcia wielu towarów, które będą tutaj płynęły z Azji, ale także z Europy i w stronę drugą. Możemy stać się niezwykle istotnym regionem. Regionem, który będzie widoczny nie tylko z perspektywy naszego kraju, ale także z Europy. Tutaj właśnie może zostać ulokowanych wiele centrów logistycznych i tutaj może odbywać się niezwykle istotny rozwój, mający na celu podniesienie rangi naszego województwa. Wspólnie z przedsiębiorcami będziemy mogli porozmawiać co jest jeszcze potrzebne żebyśmy jak najszybciej mogli osiągnąć założone cele - mówił Paweł Wnukowski, radny województwa podlaskiego.